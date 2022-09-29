Об участии Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника в онлайн-встрече по случаю 73-летия со дня образования Китайской Народной Республики

29 сентября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник принял участие в онлайн-встрече по случаю 73-летия со дня образования Китайской Народной Республики.



В ходе встречи Первый заместитель Министра поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюна и дружественный народ Китая с наступающим праздником, пожелал успехов и процветания.



С.Алейник обратил внимание китайских коллег на высокие результаты белорусско-китайского сотрудничества, а также подчеркнул важность дальнейшего всестороннего развития дружеских и взаимовыгодных отношений с китайскими партнерами.

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