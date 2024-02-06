О переговорах Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел Узбекистана

6 февраля 2024 г. в г.Ташкенте прошли переговоры Министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с Министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Предметно обсужден широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Особое внимание уделено развитию торгово-экономического сотрудничества и наращиванию объемов взаимной торговли, укреплению продовольственной безопасности и развитию проектов промышленной кооперации.

Собеседники выразили уверенность, что 2-й Форум регионов Беларуси и Узбекистана, который пройдет в г.Ташкенте 7 февраля 2024 г., внесет важный вклад в укрепление экономических связей и налаживание прямого взаимодействия между регионами двух стран. В Форуме примут участие более 150 представителей областей Беларуси и бизнес-сообщества.

Министры констатировали высокий уровень взаимодействия в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.

Обменялись мнениями о ситуации на мировой арене, а также в евразийском регионе.

Главы внешнеполитических ведомств подробно остановились на взаимодействии в ООН, СНГ и ШОС. Стороны отметили схожесть подходов к выстраиванию диалога на международных площадках, подтвердили взаимное стремление к более справедливому мироустройству.

С.Алейник поблагодарил за последовательную поддержку узбекской стороны на пути получения Беларусью статуса государства – члена Шанхайской организации сотрудничества.

Министры также рассмотрели график двусторонних мероприятий и визитов на ближайшую перспективу.

В рамках пребывания в Узбекистане Министр почтил память и возложил цветы к бюсту белорусского писателя, поэта и общественного деятеля Якуба Коласа, проживавшего в г.Ташкенте в период с 1941 по 1943 гг.

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