О встрече Посла Беларуси Ю.Сенько с заместителем Министра коммерции Китая

7 февраля 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Юрия Сенько с заместителем Министра коммерции, заместителем представителя Китая по международной торговле Лин Цзи.

Стороны подвели итоги совместной работы в 2022 году, обсудили актуальные вопросы текущей повестки в торгово-экономической и инвестиционной сферах, обменялись мнениями о развитии перспективных направлений двустороннего взаимодействия.

Особое внимание было уделено межрегиональному сотрудничеству и реализации совместных проектов в рамках Года регионов Китая и Беларуси в 2023 г.

версия для печати