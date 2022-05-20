Выступление Постпреда Беларуси при ООН В.Рыбакова на открытых прениях Совета Безопасности ООН по теме продовольственной безопасности

Уважаемый господин Председатель,

Республика Беларусь всегда внимательно и ответственно подходила к вопросу продовольственной безопасности как на национальном уровне, так и в международном контексте.

Современная Беларусь полностью самодостаточна в производстве продуктов питания и вносит весомый вклад в международную продовольственную безопасность.

Препятствия на пути решения проблем продовольственной безопасности давно известны – нерациональное потребление пищевых продуктов (food waste), которое в развитых странах достигает 40%, неэффективные системы распределения продуктов питания и агрессивная торговая политика.

Первые две категории являются комплексными проблемами, которые требуют значительного времени и скоординированных усилий для их исправления, в то время как вопросы торговой политики в контексте продовольственной безопасности – это быстрый и эффективный механизм. Механизм, которым некоторые страны, к сожалению, часто злоупотребляют, вводя различного рода санкции и запреты.

Генеральный секретарь ООН, а также компетентные международные организации, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию, Всемирную продовольственную программу, Всемирную торговую организацию, Всемирный банк, Международный валютный фонд, все в один голос говорят о пагубном влиянии односторонних ограничительных мер и санкций на международную продовольственную безопасность.

Еще в ноябре 2021 года, Всемирный банк сообщал о негативных эффектах от введенных ЕС, США, Великобританией и Канадой санкций в отношении белорусских калийных удобрений.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко неоднократно предупреждал мировое сообщество о пагубности введения санкций в отношении белоруской калийной отрасли и продуктов питания. Эти предостережения Главы белорусского Государства мы донесли до Генеральной Ассамблеи и до Совета Безопасности ООН.

Но авторы таких санкций не готовы были слушать тогда и не слушают сейчас ни международные институты, ни экспертов, ни представителей стран, где голод и недоедание угрожают выживанию наций. В результате, как констатирует Всемирный банк, индекс цен на сельхозпродукцию к маю 2022 г. вырос на 43% по сравнению с прошлым годом, а каждый дополнительный процентный пункт роста цен на продукты питания приведет к дополнительным 10 миллионам человек, которые окажутся в условиях крайней нищеты. Сегодня Генеральный секретарь ООН отметил повышение цен на базовые продукты питания (staple foods) на 30 процентов, что несет прямую угрозу людям в странах Африки и Ближнего Востока.

Сожалеем, что даже в нынешних условиях авторы ограничений заняты поиском причин и поводов для введения новых санкций, параллельно прикрываясь конфликтом на Украине как источником всех бед человечества, забывая о многочисленных конфликтах в других регионах мира.

Задолго до событий на Украине, когда в отношении Беларуси вводились санкции, поскольку Западу не понравились итоги наших президентских выборов, одним из оснований для них был, якобы, запрос на санкции со стороны народа Беларуси. Преподносилось, что санкции принесут свободу народу Беларуси, что санкции – это и есть свобода, санкции освобождают.

Мы уже слышали нечто подобное ранее, правда, вместо слова «санкции» использовалось слово «труд». Труд освобождает. Уверен, что эту фразу, написанную на входе в концентрационные лагеря, организованные нацистами, сидящие в этом зале еще не забыли. И мы тоже ее никогда не забудем.

Авторам односторонних ограничений пора серьезно задуматься над своей политикой, комплексно и гибко подойти к ее корректировке, отказавшись от политических предубеждений. Еще не поздно принять правильные решения.

Мы согласны с призывом Генерального секретаря ООН о необходимости отказа от санкций и реинтеграции производства продовольствия и удобрений в Беларуси во всемирные рынки. Это станет важным шагом на пути обеспечения международной продовольственной безопасности. Со своей стороны Беларусь готова работать со всеми заинтересованными сторонами и рассмотреть любые конструктивные предложения также без каких-либо политических предубеждений.

Беларусь будет и далее делать все возможное для поддержания начатого усилиями Президента Беларуси диалога для скорейшего прекращения конфликта на Украине и готова внести свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Авторов санкций еще раз призываем услышать голос международного сообщества и прекратить применение этого разрушительного механизма.

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