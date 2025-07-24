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О встрече Посла Беларуси А.Глаза с Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции 

24 июля 2025 г.


23 июля 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Анатолий Глаз встретился с Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем.

Стороны констатировали конструктивный характер белорусско-турецких отношений и их динамичное развитие по всем основным направлениям: от торгово-экономического взаимодействия, гуманитарных контактов до вопросов безопасности.

Отмечено совпадение подходов по большинству актуальных тем международной повестки. В данном контексте затронуты вопросы региональной безопасности, украинского урегулирования, ситуация в Ближневосточном регионе. 

Отдельное внимание уделено сотрудничеству по линии Советов безопасности двух стран и взаимодействию между силовыми ведомствами.

Обсуждены инициативы по укреплению международной безопасности. В этом контексте А.Глаз проинформировал О.Мемиша о подготовке к проведению в белорусской столице в октябре 2025 года III Минской международной конференции по евразийской безопасности и пригласил к участию в этом авторитетном форуме турецких экспертов.
 

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