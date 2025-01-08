О вручении Послом Беларуси С.Чепурным верительных грамот Президенту Туркменистана08 января 2025 г.
7 января 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане Станислав Чепурной вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.
В ходе встречи стороны отметили приверженность развитию всего спектра двусторонних отношений, а также продолжению практики взаимной поддержки в рамках работы на международных площадках.
С.Бердымухамедов пожелал С.Чепурному продуктивной работы, в свою очередь руководитель белорусской дипмиссии заверил, что приложит максимальные усилия для дальнейшего развития дружественных отношений и всестороннего расширения сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном.
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