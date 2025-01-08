О вручении Послом Беларуси С.Чепурным верительных грамот Президенту Туркменистана

7 января 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане Станислав Чепурной вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

В ходе встречи стороны отметили приверженность развитию всего спектра двусторонних отношений, а также продолжению практики взаимной поддержки в рамках работы на международных площадках.

С.Бердымухамедов пожелал С.Чепурному продуктивной работы, в свою очередь руководитель белорусской дипмиссии заверил, что приложит максимальные усилия для дальнейшего развития дружественных отношений и всестороннего расширения сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном.

версия для печати