О совместном заседании СМИД, СМО, КССБ ОДКБ в Минске

О совместном заседании СМИД, СМО, КССБ ОДКБ в Минске22 ноября 2023 г.
22 ноября 2023 г. в г.Минске под Председательством Республики Беларусь состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности.
В заседании участвовали руководители министерств иностранных дел, оборонных ведомств, секретари советов безопасности государств – членов ОДКБ, Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на актуальные события и тенденции развития ситуации в сфере безопасности в зоне ответственности ОДКБ.
Как подчеркнул Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, белорусское председательство пришлось на период «системного кризиса международных отношений и беспрецедентного обострения военно-политической ситуации на Евразийском континенте». Несмотря на все сложности, Беларусь провела все запланированные мероприятия. Минск без преувеличения стал столицей ОДКБ – здесь проходили встречи министров иностранных дел, обороны, секретарей советов безопасности, парламентариев, координационных структур Организации, отвечающих за противодействие транснациональным вызовам и угрозам безопасности. В октябре состоялась масштабная международная конференция по евразийской безопасности с активным участием государств-членов и Секретариата Организации.
Участники заседания обсудили координацию внешнеполитических позиций государств-членов ОДКБ, взаимодействие ОДКБ с другими международными организациями в целях противодействия современным вызовам и угрозам безопасности.
Министры иностранных дел, министры обороны и секретари советов безопасности затронули вопросы военного сотрудничества, проблематику совместной борьбы с международным терроризмом.
Одобрены новая структура Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ, перечень полигонов и учебных центров, выделяемых государствами – членами ОДКБ для обеспечения формирования, подготовки и слаживания Коллективных миротворческих сил Организации. Утверждено Положение о базовой научно-исследовательской организации в области информационной безопасности вооруженных сил государств – членов ОДКБ.
Казахстанская сторона кратко представила приоритетные направления деятельности ОДКБ на период своего предстоящего председательства в Организации в 2024 году.
По итогам заседания одобрены проекты документов, планируемые к подписанию в ходе сессии Совета коллективной безопасности.
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
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