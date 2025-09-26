О встрече Посла Беларуси Д.Деревинского с Министром обороны Венесуэлы

25 сентября 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Дмитрий Деревинский встретился с Министром обороны Венесуэлы генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом.

Стороны обсудили актуальную военно-политическую обстановку в регионах, рассмотрели перспективы развития сотрудничества Беларуси и Венесуэлы по линии профильных государственных учреждений и организаций обеих стран. Подтвердили исключительно дружественный характер двусторонних отношений, в основе которых солидарность и взаимная поддержка.

