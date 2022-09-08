Ответ пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза на вопрос БелТА о посещении дипломатами Представительства ЕС в Беларуси судебных заседаний08 сентября 2022 г.
БелТА: Европейские дипломаты не оставляют попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси, в том числе пытаясь оказывать давление на судебную систему. Как МИД может прокомментировать ставшую достоянием СМИ очередную попытку дипломата Представительства ЕС в Беларуси прорваться на заседание суда?
А.Глаз: Это, в принципе, какой-то абсурд с точки зрения дипломатической работы. Так дискредитируется само понятие дипломатии.
Поясню. Есть всеми признаваемый обязывающий правовой документ - Венская конвенция о дипломатических сношениях. Она четко определяет функции представительств, и среди них нет ни шастаний по судам, ни дачи оценок работы судебной власти, ни прокурорской, ни адвокатской деятельности. Равно как и нужных компетенций у западных дипломатов. Для этого должно быть как минимум соответствующее образование. Конвенция также устанавливает, например, что дипломаты «обязаны не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства» и вести все официальные дела с «министерством иностранных дел или через это министерство». Есть еще обязательство уважать законы и постановления, соблюдать порядок посещения мест с особым режимом доступа и так далее.
В июле 2021 г. нами дополнительно была направлена нота в Представительство ЕС и ряд посольств, в которой совершенно четко и недвусмысленно доведен порядок посещения этими дипломатами белорусских госорганов. Это на тот случай, если в ЕС существует некая отдельная от международного сообщества Венская конвенция. Мы вынуждены были это сделать в ответ на недружественные действия против нашей страны и ограничения, введенные в отношении наших дипломатов.
В результате мы видим сознательные попытки некоторых все это грубо нарушать. И это ведь не первый случай. Как к этому относиться? Это фанфаронство и совершенно явная, преднамеренная провокация. Попытка подтолкнуть белорусскую сторону к каким-то более резким шагам. Цель также понятна – спровоцировать скандал и на этом сделать себе имя, чтобы не быть переведенным на службу в более экзотические и жаркие регионы. Что уже случилось, кстати, с некоторыми «великими» западными дипломатами, шумно уехавшими из Беларуси.
О нашей принципиальной позиции уже уведомлен Брюссель. Сегодня же в МИД вызвана Временная поверенная в делах ЕС в Беларуси, которая крайний раз предупреждена о возможных последствиях подобных провокаций и проинформирована о применении белорусской стороной дополнительных мер реагирования к Представительству ЕС.
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