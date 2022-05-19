О заседании Совета по устойчивому развитию

О заседании Совета по устойчивому развитию19 мая 2022 г.
19 мая 2022 г. состоялось заседание Совета по устойчивому развитию под председательством заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрия Амбразевича.
Справочно: Совет по устойчивому развитию создан на основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 181.
В его состав входят 38 заместителей руководителей государственных органов и организаций, в том числе Минского городского и областных исполнительных комитетов.
В заседаниях Совета принимают участие представители депутатского корпуса, деловых кругов, общественных объединений, международных организаций.
Основное внимание в ходе мероприятия было уделено рассмотрению второго добровольного Национального обзора о выполнении Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, который Беларусь будет представлять в штаб-квартире ООН в июле текущего года на Политическом форуме по устойчивому развитию.
В своем выступлении Ю.Амбразевич отметил, что на начало 2022 года Беларусь выглядит достойно в международных рейтингах в сфере устойчивого развития; уровень прогресса нашей страны по достижению ЦУР оценивается как высокий – в 80 процентов.
Заместитель Министра сделал акцент на том, что с конца 2020 года Республика Беларусь выполняет Повестку дня – 2030 в условиях беспрецедентного санкционного давления западных стран. Незаконные односторонние принудительные меры безосновательно затрудняют возможности по реализации Беларусью своего права на развитие.
Ю.Амбразевич обратил внимание на то, что достижение Целей устойчивого развития – амбициозная задача для каждого государства. В одиночку государства не способны ее осилить, мобилизуя лишь внутренние ресурсы. В связи с этим для Беларуси сквозной темой остается ЦУР 17 – Партнерство. В этом контексте Заместитель Министра поблагодарил страновую команду ООН за системную поддержку белорусского Правительства в выполнении Повестки дня – 2030.
В ходе заседания Совета также были представлены и обсуждены итоги практического партнерства белорусской стороны и международных организаций по реагированию на COVID-19, реализуемого среди прочего в рамках Плана социально-экономических ответных мер на COVID-19 в Беларуси, который был подготовлен страновой командой ООН.
По итогам заседания Совета Ю.Амбразевич приветствовал оказанное Беларуси содействие со стороны учреждений ООН для минимизации социально-экономических последствий пандемии COVID-19 и выразил надежду на дальнейшее результативное взаимодействие как в области здравоохранения, в частности, так и в целом в социально-экономической сфере и по другим приоритетным направлениям развития.
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