О встрече Посла Беларуси В.Барановского с заместителем Министра иностранных дел Доминиканской Республики

15 августа 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Доминиканской Республике по совместительству Валерий Барановский встретился с заместителем Министра иностранных дел Доминиканской Республики Хосе Хулио Гомесом.

В ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние белорусско-доминиканских отношений и договорились продолжать взаимодействовать по ряду направлений, представляющих взаимный интерес, как в экономической, так и в гуманитарной областях.

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