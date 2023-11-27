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Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова в церемонии гашения белорусско-сирийской почтовой марки

27 ноября 2023 г.

 

27 ноября 2023 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков принял участие в торжественной церемонии гашения юбилейной марки по случаю 30-летия установления белорусско-сирийских дипломатических отношений. 

В мероприятии также участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь Мохаммад аль-Умрани, Первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Павел Ткач. 

В своем выступлении Е.Шестаков подчеркнул традиционно дружественный характер отношений между Беларусью и Сирией, отметил достигнутые за последние три десятилетия результаты совместной работы в политической и торгово-экономической областях, а также уделил особое внимание взаимодействию в гуманитарной сфере. 

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