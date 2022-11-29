О визите в Посольство Беларуси Министра иностранных дел Турции

28 ноября 2022г. Посольство Республики Беларусь в Турецкой Республике посетил Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, чтобы почтить светлую память Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея.

Министр М.Чавушоглу оставил запись в книге соболезнований по случаю скоропостижной смерти Министра В.Макея. В беседе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Турции Виктором Рыбаком Министр М.Чавушоглу передал слова соболезнования семье Министра В.Макея, Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и белорусскому народу.

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