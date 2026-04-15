О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с первым заместителем Министра экономики Пакистана

15 апреля 2026 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с первым заместителем Министра экономики Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Хумаиром Каримом.

Собеседники обсудили ход подготовки к 9-му заседанию Совместной Белорусско-Пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также актуальное состояние и перспективы развития взаимодействия по приоритетным направлениям.

