Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в Форуме ответственного бизнеса

24 ноября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич принял участие в Форуме ответственного бизнеса, организованного Сетью Глобального Договора ООН в Беларуси.

Справочно: Глобальный Договор ООН, как международная инициатива ООН в области корпоративной устойчивости, была учреждена в 2000 году в Нью-Йорке. Лейтмотивом создания Глобального Договора является содействие приверженности компаний в выстраивании их стратегии и операционной деятельности в соответствии с Десятью универсальными принципами в области прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и противодействия коррупции, а также достижению Целей устойчивого развития.

Заместитель Министра выступил с приветственным словом от имени Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси к участникам мероприятия, обратив особое внимание на важность государственно-частного партнерства для решения социально-экономических вопросов общества, и призвал к активизации участия бизнес-структур в национальной архитектуре по выполнению Целей устойчивого развития ООН до 2030 г.

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