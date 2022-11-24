Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в Форуме ответственного бизнеса24 ноября 2022 г.
24 ноября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич принял участие в Форуме ответственного бизнеса, организованного Сетью Глобального Договора ООН в Беларуси.
Справочно: Глобальный Договор ООН, как международная инициатива ООН в области корпоративной устойчивости, была учреждена в 2000 году в Нью-Йорке. Лейтмотивом создания Глобального Договора является содействие приверженности компаний в выстраивании их стратегии и операционной деятельности в соответствии с Десятью универсальными принципами в области прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и противодействия коррупции, а также достижению Целей устойчивого развития.
Заместитель Министра выступил с приветственным словом от имени Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси к участникам мероприятия, обратив особое внимание на важность государственно-частного партнерства для решения социально-экономических вопросов общества, и призвал к активизации участия бизнес-структур в национальной архитектуре по выполнению Целей устойчивого развития ООН до 2030 г.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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