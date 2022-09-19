Об участии белорусской делегации в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

21-26 сентября 2022 г. белорусская делегация во главе с Министром иностранных дел Владимиром Макеем примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в г.Нью-Йорке (США).

Работа 77-й сессии станет своего рода «проверкой на прочность» для всей системы ООН и индикатором реальной способности Организации действовать в условиях кризиса многосторонности и крайнего обострения противоречий между государствами-членами.

Задачи делегации Республики Беларусь будут направлены на защиту национальных интересов в условиях текущего комплексного кризиса в области международной безопасности, противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами-членами Организации.

Программой визита В.Макея в Нью-Йорк предусмотрены выступления главы белорусского внешнеполитического ведомства на общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА ООН, участие во встречах министров иностранных дел государств – членов ОДКБ и государств-участников Движения неприсоединения, Министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, Министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода, подписании Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа.

На полях Генассамблеи запланирован ряд двусторонних встреч В.Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций.

В преддверии участия белорусской делегации в заседании Генассамблеи МИД запускает в социальных сетях инициативу «За Макеем в ООН» . Школьники, студенты, молодые ученые и просто энтузиасты в сфере международных отношений и внешней политики Беларуси смогут 20 сентября прислать свой вопрос о деятельности Беларуси в ООН главе белорусской делегации на заседании Генассамблеи ООН Владимиру Макею и получить ответ из самого сердца ООН в Нью-Йорке.

Соответствующий заявленной тематике вопрос будет выбран случайным образом. Прислать свои вопросы можно личным сообщением через аккаунты МИД в социальных сетях Facebook, Вконтакте и TikTok. Подробности – в соцсетях Министерства.

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