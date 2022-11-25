О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника c Послом Китая

25 ноября 2022 года состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника c Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также предстоящие двусторонние мероприятия.

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