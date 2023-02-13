Стенограмма подхода к прессе Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника по итогам переговоров с Министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии (13 февраля 2023 г., г.Минск)

Уважаемый господин Министр, коллеги, дорогие друзья!

С радостью сегодня приветствую в Минске не просто своего коллегу, а человека, которого давно и хорошо знают и уважают в Республике Беларусь, – Министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии господина Петера Сийярто.

Вчера исполнился ровно 31 год с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Венгрией. Поэтому этот визит не только весьма важен, но и символичен для белорусско-венгерских отношений.

На протяжении всех этих лет наш диалог не прекращался и всегда выстраивался на традиционных принципах межгосударственных отношений: равноправии, взаимном уважении, стремлении не просто слушать, но и слышать друг друга. Это очень важная основа. Можно сказать, фундамент дипломатических отношений, о котором, к сожалению, многие в современной дипломатии сегодня начинают забывать.

Именно благодаря диалогу даже в такие непростые для международной обстановки времена, как нынешние, наше сотрудничество идет по пути развития: сохраняются рабочие межведомственные контакты, развиваются межрегиональные связи, активно взаимодействуют деловые круги, успешно решаются различные практические вопросы. И что самое главное – сохраняется достаточно весомый объем взаимной торговли. Все это в конечном итоге направлено на устойчивое развитие наших стран и на благо наших народов.

Отдельно хотел бы отметить высокую степень взаимопонимания между нами. И Минск, и Будапешт выстраивают свою внешнюю политику, основываясь в первую очередь на национальных интересах, учитывают национальные традиции и особенности партнеров. При этом мы прагматично смотрим на многие вещи, стремимся понимать, уважать ценностные ориентиры государства-партнера, находить точки соприкосновения и выстраивать отношения на основе взаимоуважения и взаимной выгоды. Конечно, при этом мы стремимся безусловно выполнять все договоренности и все обязательства. Именно так создается, сохраняется и приумножается доверие.

В ходе сегодняшних переговоров мы обсудили состояние и перспективы развития нашего сотрудничества. Отдельно рассмотрели возможности активизации двусторонних контактов, уделили внимание вопросам содействия межпарламентскому диалогу, активизации контактов между парламентами наших двух стран.

По сложившейся доброй традиции только что была подписана программа совместных действий на 2023 год. Эта программа предусматривает продолжение практики проведения разноуровневых консультаций между министерствами иностранных дел по различным направлениям, предусматривает стимулирование экономического сотрудничества, мероприятия в области образования и культуры.

Хотел бы отметить, что с момента прошлого визита Министра Сийярто в Минск проделана определенная работа по развитию торгово-экономического сотрудничества. Проведено значительное количество двусторонних встреч, переговоров по линии отраслевых министерств, ведомств, отдельных предприятий, бизнес ассоциаций. 31 января, буквально две недели назад, состоялась двусторонняя рабочая группа по вопросам развития сотрудничества в области сельского хозяйства.

Прошли многочисленные деловые визиты в Беларусь и Венгрию, в ходе которых намечены новые планы и новые проекты.

Поэтому назрела необходимость, и мы несколько минут назад договорились с Министром Сийярто, о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственной Белорусско-Венгерской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Рассчитываем, что это заседание пройдет весной.

С учетом структуры и экспортного профиля наших экономик имеются перспективы для расширения объемов и номенклатуры взаимных поставок, прежде всего, в сферах фармацевтики, сельского хозяйства, а также в других областях.

Мы также активно работаем и в транспортно-логистической сфере, несмотря на те ограничения, которые сегодня существуют. Буквально недавно завершили обмен транспортными разрешениями между нашими перевозчиками.

В ходе встречи мы также условились активизировать совместную работу в рамках традиционных институциональных форматов, что, по нашему мнению, станет дополнительным импульсом для расширения диапазона нашего взаимодействия.

Исходим из понимания, что для успешного развития двустороннего экономического сотрудничества простой торговли уже недостаточно. Поэтому одной из тем наших состоявшихся переговоров были возможности расширения промышленной кооперации.

Конечно, при развитии торговых отношений мы вынуждены считаться с действующими в отношении Беларуси санкциями со стороны ЕС и США. Санкции, которые абсолютно не поддерживаются ни бизнесом, ни людьми. Они, по сути, незаконно и, зачастую, бездумно насаждаются Брюсселем и Вашингтоном.

Мы довели нашу позицию о том, что эти санкции носят очевидный антигуманный характер, нарушают базовые принципы международных отношений, базовые права человека, потому что бьют в первую очередь по обычным людям. Людям, которые не могут увидеться с родными и близкими из-за авиаэмбарго или искусственно созданных нашими соседями чудовищных очередей на границах со странами ЕС.

Члены семей и родственники, которые раньше свободно ездили друг к другу, в том числе в приграничье, сейчас вынуждены испытывать огромные трудности из-за незаконных политических действий.

Санкции бьют по больным детям, которых литовские и латвийские контрпартнеры не пускают на оздоровление в белорусские, подчеркиваю, белорусские медицинские учреждения, которые находятся в Друскининкае и Юрмале.

Бьют по инвалидам, матерям-одиночкам, старикам, которым их родные в Европе не могут перечислить алименты и материальную помощь из-за санкций в банковской сфере.

По малому и среднему бизнесу, в том числе, европейскому.

Как министры иностранных дел мы подробно обсудили с коллегой и международную повестку дня, и ситуацию в регионе.

Мы констатировали глубокий кризис европейской безопасности, который не может не беспокоить наши страны.

Конечно, в данном контексте особое внимание было уделено ситуации в Украине. Во многом наши подходы с венгерскими партнерами совпадают: обе страны не поддерживают накачку западным оружием зоны конфликта и выступают за мирное урегулирование ситуации. Только диалог, только политико-дипломатические меры могут содействовать восстановлению мира в регионе.

Как вы помните, в 2022 году Венгрия предлагала свою территорию для проведения переговоров по мирному урегулированию. Беларусь на постоянной основе предоставляла свою площадку, начиная с 2014 года. В прошлом году три раунда переговоров также прошли на белорусской земле. Поэтому пользуясь этой возможностью, хотел бы подтвердить, что мы готовы продолжить эту работу. Минская площадка всегда была, остается и будет открыта для мира. Беларусь делает все от нее зависящее для того, чтобы наступил мир и спокойствие, цену и значимость которого наш народ знает как никакой другой.

Как видите, у Беларуси и Венгрии на самом деле очень много точек соприкосновения. Мы во многом понимаем подходы и позиции друг друга. Мы видим реальные перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить своего коллегу, уважаемого Министра Петера Сийярто, за конструктивный, очень предметный разговор и выразить искреннюю уверенность в том, что сложившаяся позитивная тенденция в плане развития нашего диалога, нашего сотрудничества будет продолжена.

СТВ: Визит Министра иностранных дел Венгрии – страны ЕС, событие по нынешним временам неординарное. Есть ли еще в ЕС страны, которые хоты бы непублично готовы к сотрудничеству с Беларусью и воспримут этот визит как отправную точку для себя?

С.Алейник: Этот визит Министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в Республику Беларусь – событие неординарное.

И неординарность этого визита обусловлена, очевидно, тем уровнем отношений, которые сложились сегодня между Республикой Беларусь и Европейским союзом. Отношений, которые переживают тяжелые времена. Отношений, которые находятся, пожалуй, на низшей точке с момента их установления и развития.

При этом хотел бы подчеркнуть, что Беларусь никогда никому не угрожала, не была источником тех или иных угроз, не инициировала никаких шагов, направленных на ухудшение этих отношений.

Мы всегда держали и держим порох сухим, а двери для диалога открытыми. Диалога, который строился бы на общепринятых принципах межгосударственных отношений, который бы строился на принципах взаимного уважения, равноправия, умения слушать друг друга и, самое главное, умения слышать друг друга.

К сожалению, не все партнеры адекватно воспринимают сегодня миролюбивый характер белорусской внешней политики.

Вы видите и знаете, что раскручивается санкционная спираль, насаждаются односторонние принудительные меры, перекрываются границы, абсолютно немотивированным способом, создаются препятствия для граждан и осуществляются многие другие меры, которые отражаются на благосостоянии не только страны, но и ее граждан. Причем не только нашей страны, но и всех стран Европейского союза. Мы сегодня тоже это обсуждали с уважаемым господином Министром.

Скажу больше: недавно в Венгрии был проведен социологический опрос, в рамках которого 97 процентов населения этой страны высказалось против санкций и односторонних принудительных мер. Это говорит о многом.

Думаю, если бы такие же экзитполы и такие же социологические опросы были проведены в других европейских странах, настроение населения точно так же отражало бы общее состояние общества в европейских государствах.

В этих условиях, конечно, вести диалог крайне тяжело. Но на самом деле, отвечая на Ваш вопрос уже более предметно, я хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем различные контакты с целым рядом европейских партнеров. С кем-то непублично, по их просьбе. С кем-то вполне открыто, как в данном конкретном случае. С кем-то этот диалог носит более критический характер. С кем-то удается вполне успешно решать те или иные вопросы двусторонней повестки дня, реализовывать экономические проекты, образовательные, культурные, гуманитарные.

Скажем прямо: те страны, которые поняли, что на Беларусь бессмысленно давить, а нужно вести взаимоуважительный диалог, вполне результативно работают, поддерживают с нами диалог и решают вопросы в рамках двусторонней повестки дня.

Поэтому еще раз хотел бы подчеркнуть, что мы открыты для диалога, мы открыты для конструктивного взаимоуважительного сотрудничества со всеми нашими европейскими партнерами, но на взаимоуважительной и взаимовыгодной основе.

Надеюсь, что этот визит будет тоже своего рода отправной точкой и определенным сигналом европейским партнерам для продолжения контактов, для продолжения коммуникации, для продолжения диалога.

версия для печати