Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в мероприятии по передаче медицинского оборудования22 сентября 2022 г.
22 сентября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич от имени Национального координатора по Целям устойчивого развития принял участие в передаче Минской центральной районной больнице партии кислородных концентраторов.
Справочно: Кислородные концентраторы используются для лечения коронавирусной инфекции. Применение кислородного концентратора позволяет снять симптом гипоксии, обогатить кровь кислородом, улучшить работу иммунной системы, наладить работу сосудов, сердца.
Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь – 3», финансируемого ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в Республике Беларусь и реализуемого в партнерстве с Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития и Министерством иностранных дел Республики Беларусь.
В процедуре передачи оборудования больнице также приняли участие Постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий, Постоянный представитель ПРООН Александра Соловьева, Заместитель Представителя ЮНИСЕФ Габриэлла Ивонна Акимова и Глава офиса ЮНФПА в Беларуси Ольга Атрощенко.
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