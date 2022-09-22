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Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в мероприятии по передаче медицинского оборудования

22 сентября 2022 г.

 

22 сентября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич от имени Национального координатора по Целям устойчивого развития принял участие в передаче Минской центральной районной больнице партии кислородных концентраторов.

Справочно: Кислородные концентраторы используются для лечения коронавирусной инфекции. Применение кислородного концентратора позволяет снять симптом гипоксии, обогатить кровь кислородом, улучшить работу иммунной системы, наладить работу сосудов, сердца.

Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь – 3», финансируемого ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в Республике Беларусь и реализуемого в партнерстве с Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития и Министерством иностранных дел Республики Беларусь.

В процедуре передачи оборудования больнице также приняли участие Постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий, Постоянный представитель ПРООН Александра Соловьева, Заместитель Представителя ЮНИСЕФ Габриэлла Ивонна Акимова и Глава офиса ЮНФПА в Беларуси Ольга Атрощенко.

 

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