О вручении копий верительных грамот Министру иностранных дел Беларуси М.Рыженкову Послом Ганы08 апреля 2026 г.
8 апреля 2026 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Гана в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Комо Стима Джеху-Аппьяха.
В ходе конструктивного диалога стороны обсудили ход подготовки и субстантивное наполнение запланированного в текущем году визита Президента Ганы в Беларусь, а также проведение совместных политических и экономических мероприятий.
Проанализировали актуальное состояние и перспективы белорусско-ганского сотрудничества в ключевых сферах, прежде всего в промышленной кооперации, сельском хозяйстве и образовании.
Собеседники подтвердили взаимную поддержку в международных организациях. Министр приветствовал проводимую ганской стороной работу на многосторонних площадках по борьбе с неоколониализмом и работорговлей.
По итогам переговоров намечены конкретные шаги для дальнейшего наращивания взаимодействия. Встреча прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания.
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусьwww.center.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by