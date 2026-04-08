О вручении копий верительных грамот Министру иностранных дел Беларуси М.Рыженкову Послом Ганы

8 апреля 2026 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Гана в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Комо Стима Джеху-Аппьяха.

В ходе конструктивного диалога стороны обсудили ход подготовки и субстантивное наполнение запланированного в текущем году визита Президента Ганы в Беларусь, а также проведение совместных политических и экономических мероприятий.

Проанализировали актуальное состояние и перспективы белорусско-ганского сотрудничества в ключевых сферах, прежде всего в промышленной кооперации, сельском хозяйстве и образовании.

Собеседники подтвердили взаимную поддержку в международных организациях. Министр приветствовал проводимую ганской стороной работу на многосторонних площадках по борьбе с неоколониализмом и работорговлей.

По итогам переговоров намечены конкретные шаги для дальнейшего наращивания взаимодействия. Встреча прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания.

версия для печати