О встрече Временного поверенного Беларуси В.Жура с Первым замминистра сельского хозяйства, животноводства, лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды Экваториальной Гвинеи13 мая 2025 г.
13 мая 2025 г. Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Республике Экваториальная Гвинея Владислав Жур встретился с Первым заместителем Министра сельского хозяйства, животноводства, лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды Экваториальной Гвинеи Деограсиасом Обиангом Мбомио.
Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, закрепленных в Дорожной карте по развитию взаимодействия Беларуси и Экваториальной Гвинеи, выразили готовность к дальнейшей активизации взаимовыгодного сотрудничества в сфере лесного хозяйства и деревообработки.
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