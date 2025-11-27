Размер шрифта:

О совместном заседании СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в г.Бишкеке

27 ноября 2025 г.

 

27 ноября 2025 г. в г.Бишкеке (Кыргызская Республика) состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

В мероприятии приняла участие делегация Республики Беларусь, возглавляемая Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем, Министром обороны Виктором Хрениным и заместителем Министра иностранных дел Игорем Секретой.

Состоялся обстоятельный и откровенный обмен мнениями по широкому кругу вопросов региональной и международной безопасности, а также об актуальной военно-политической ситуации в зоне ответственности ОДКБ, в том числе о рисках и угрозах безопасности для государств-членов Организации.

На совместном заседании был одобрен ряд документов по вопросам совершенствования и укрепления Организации в политической, военной и военно-технической сферах, а также по противодействию транснациональным вызовам и угрозам безопасности, которые были переданы на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

версия для печати

Видео МИД

Архив

Министр М.Рыженков о ситуации на белорусско-литовской границе

Выступление Министра М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (27 сентября 2025 г.)

Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council

Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»

80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ

Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь

www.center.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by