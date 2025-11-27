О совместном заседании СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в г.Бишкеке

27 ноября 2025 г. в г.Бишкеке (Кыргызская Республика) состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

В мероприятии приняла участие делегация Республики Беларусь, возглавляемая Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем, Министром обороны Виктором Хрениным и заместителем Министра иностранных дел Игорем Секретой.

Состоялся обстоятельный и откровенный обмен мнениями по широкому кругу вопросов региональной и международной безопасности, а также об актуальной военно-политической ситуации в зоне ответственности ОДКБ, в том числе о рисках и угрозах безопасности для государств-членов Организации.

На совместном заседании был одобрен ряд документов по вопросам совершенствования и укрепления Организации в политической, военной и военно-технической сферах, а также по противодействию транснациональным вызовам и угрозам безопасности, которые были переданы на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

