О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Казахстана

8 февраля 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскаром Бейсенбаевым.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-казахстанских отношений, подтвердили готовность к дальнейшему углублению разнопланового сотрудничества и интеграционного взаимодействия двух стран. Обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня и взаимодействия в международных организациях.

версия для печати