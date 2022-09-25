Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (четвертый день)

24 сентября 2022 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей выступил на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе выступления В.Макей представил позицию Республики Беларусь по конфликту в Украине, отметив его первопричины, а также указал на необходимые меры для его урегулирования и предотвращения подобных кризисов в будущем. Для Беларуси, которая сама в годы Второй мировой войны прошла через геноцид белорусского народа, невыносимо больно видеть хаос в соседней стране и страдания обычных украинцев. Министр подчеркнул, что вину за продолжающееся кровопролитие в Украине в полной мере должен нести коллективный Запад.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вопросы прекращения огня и всеобъемлющего стратегического мирного урегулирования вокруг Украины в широком контексте региональной и глобальной безопасности могут быть достигнуты только за столом переговоров. При этом Беларусь должна стать неотъемлемой частью и переговорного процесса, и итоговых гарантий безопасности. В.Макей также напомнил о вкладе Беларуси в урегулирование конфликта.

В.Макей напомнил делегатам об успешных примерах сотрудничества в мировой истории, когда на сломе исторических эпох и в отдельные периоды мировому сообществу и глобальным игрокам все же удавалось фиксировать баланс интересов, являвшийся впоследствии необходимым и достаточным для создания прочного мира. Привлек внимание к инициативе Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко о проведении глобального диалога по безопасности в духе Сан-Франциско.

Министр иностранных дел предложил странам развивающегося мира коллективно занять место лидера в вопросах глобальной безопасности.

В выступлении подчеркнуто, что безопасность одной стороны не может быть обеспечена за счет безопасности другой стороны. Проводя политику расширения НАТО на Восток, Запад грубо нарушил принцип неделимости безопасности.

Министр также отметил, что с учетом огромного количества разноплановых вызовов задача всей ответственной части человечества сегодня состоит в том, чтобы обеспечить переход к новому многополярному мироустройству без разрушения нашей цивилизации.

В.Макей отметил провал замысла Запада по подчинению неудобных государств через санкционное давление с акцентом на негативные последствия таких мер для международной системы. Министр иностранных дел Беларуси призвал Запад внять здравому смыслу и вернуться к диалогу и сотрудничеству.

В тот же день проведена встреча главы МИД Беларуси с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе встречи Министр иностранных дел передал ответное послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко Генеральному секретарю ООН, подтверждающее готовность Беларуси принять участие в оказании гуманитарной помощи наименее развитым странам, находящимся в уязвимой ситуации в контексте продовольственной небезопасности.

В.Макей отметил, что видение Беларуси и руководства ООН по вопросам глобальной безопасности, оценке существующих вызовов и угроз во многом совпадают.

Министр приветствовал усилия А.Гутерриша по созданию и продвижению Черноморской зерновой инициативы, направленной на поддержание международных усилий по борьбе с голодом. Призвал Генерального секретаря ООН активно использовать потенциал Организации для противодействия применению ограничительных мер в двусторонних отношениях.

В ходе двусторонней встречи с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром В.Макей подчеркнул, что Беларусь рассматривает Индию в качестве весьма важного партнера и нацелена на значительное наращивание взаимодействия.

Министры обсудили перспективы расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Индией по различным направлениям, а также текущую ситуацию на рынке калийных удобрений в связи с односторонними ограничениями, введенными в отношении Беларуси, и ее влияние на глобальную продовольственную безопасность.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и расширению контактов на различных уровнях.

Состоялась краткая беседа с Министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом по его инициативе, в ходе которой стороны обсудили вопросы взаимодействия в международных организациях.

Мальдивский дипломат выразил признательность белорусской стороне за обучение мальдивских студентов в Беларуси и подтвердил заинтересованность в увеличении квотных мест для этой страны на получение образования в области медицины.



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