О белорусско-китайских межмидовских консультациях

О белорусско-китайских межмидовских консультациях25 декабря 2024 г.
25 декабря 2024 г. в г.Пекине состоялся очередной раунд белорусско-китайских межмидовских консультаций по политическим вопросам.
Белорусскую делегацию возглавил Первый заместитель Министра иностранных дел Сергей Лукашевич, китайскую – Помощник Министра иностранных дел Лю Бинь.
Обсужден весь комплекс вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая предстоящие визиты на высоком и высшем уровнях.
Отдельное внимание уделено взаимодействию в рамках международных организаций, в том числе в ШОС и БРИКС.
Собеседники сошлись во мнении, что отношения между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, которые вышли на беспрецедентно высокий уровень, продолжают демонстрировать положительную динамику.
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Интервью Посла Беларуси в Швейцарии А.Ганевича телеканалу “RTVI”
Интервью Министра иностранных дел М.Рыженкова телеканалу «ОНТ»
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