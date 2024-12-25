О белорусско-китайских межмидовских консультациях

25 декабря 2024 г. в г.Пекине состоялся очередной раунд белорусско-китайских межмидовских консультаций по политическим вопросам.

Белорусскую делегацию возглавил Первый заместитель Министра иностранных дел Сергей Лукашевич, китайскую – Помощник Министра иностранных дел Лю Бинь.

Обсужден весь комплекс вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая предстоящие визиты на высоком и высшем уровнях.

Отдельное внимание уделено взаимодействию в рамках международных организаций, в том числе в ШОС и БРИКС.

Собеседники сошлись во мнении, что отношения между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, которые вышли на беспрецедентно высокий уровень, продолжают демонстрировать положительную динамику.

версия для печати