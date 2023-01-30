О белорусско-кыргызских межмидовских консультациях

30 января 2023 г. в г.Минске состоялся очередной раунд белорусско-кыргызских межмидовских консультаций. Белорусскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Игорь Назарук, кыргызскую – первый заместитель Министра иностранных дел Асеин Исаев.

В ходе консультаций рассмотрен широкий спектр вопросов белорусско-кыргызского сотрудничества, намечены ключевые направления по его активизации. Особое внимание уделено обсуждению вопросов взаимодействия сторон в интеграционных структурах (ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС) и на международных площадках (ООН, ОБСЕ).

Стороны выразили удовлетворение состоянием белорусско-кыргызского диалога, подтвердили намерение продолжать содействовать его развитию по линии внешнеполитических ведомств двух стран, обсудили практические аспекты подготовки и проведения совместных мероприятий, в том числе приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой.

По результатам консультаций подписаны Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Министерством иностранных дел Кыргызской Республики на 2023-2024 годы и План мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой.

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