Об информировании международных организаций об инциденте с украинскими БПЛА на территории Республики Беларусь

В связи с инцидентом с украинскими БПЛА на территории Республики Беларусь белорусская сторона направила обращение председателю Совета Безопасности ООН, в котором привлекла внимание к необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона. Беларусь оставила за собой право, в случае повторения подобных провокаций, на созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН.

Озабоченность в отношении потенциала эскалации ситуации в регионе из-за агрессивных и непродуманных действий украинской стороны будет доведена до Генерального секретаря ООН.

Позиция Беларуси в отношении инцидента также будет опубликована в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В аналогичном ключе по линии ОБСЕ позиция белорусской стороны доведена до действующего мальтийского председательства этой организации, хорватского председательства Форума по сотрудничеству в области безопасности, генерального секретаря ОБСЕ, государств-участников и стран-партнеров по сотрудничеству ОБСЕ.

Беларусь будет последовательно привлекать внимание международных организаций к складывающейся ситуации, которая может иметь крайне пагубные последствия, и добиваться ее адекватной правовой оценки.

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