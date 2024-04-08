О встрече Посла Беларуси В.Боровикова с заместителем Министра здравоохранения Вьетнама

8 апреля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Владимир Боровиков провел встречу с заместителем Министра здравоохранения Вьетнама До Суан Туеном.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в сферах здравоохранения и фармацевтики. Особое внимание уделено медицинскому образованию, обмену опытом по оказанию медицинской помощи и цифровизации медицинских услуг.

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