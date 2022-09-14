О вручении заместителю Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевичу копий верительных грамот Представителем ВОЗ в Беларуси

14 сентября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич принял копии верительных грамот Представителя Всемирной организации здравоохранения в Республике Беларусь Сергея Диордицы.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества Республики Беларусь со Всемирной организацией здравоохранения.

Ю.Амбразевич подчеркнул особое внимание правительства Беларуси к сотрудничеству с ВОЗ в целях использования потенциала Организации для дальнейшего совершенствования белорусской модели общественного здравоохранения с привлечением наилучших международных практик.

Заместитель Министра иностранных дел также обратил внимание собеседника на положительный опыт взаимодействия Беларуси с ВОЗ по распространению среди зарубежных стран-партнеров передовых белорусских практик в отдельных областях медицины, в частности по диагностике и лечению туберкулеза, противодействию ВИЧ/СПИД, сокращению детской смертности и улучшению охраны материнства. Было подчеркнуто, что данное направление сотрудничества вносит вклад в расширение как объемов, так и географии экспорта белорусских медицинских услуг.

Представитель ВОЗ высоко оценил активное и содержательное партнерство между правительством и Организацией, подчеркнув глобальное доверие, оказанное стране на международной арене, в виде избрания Республики Беларуси в состав Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения на 2021-2024 годы.

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