О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Апостольским Нунцием

24 ноября 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с Апостольским Нунцием архиепископом Анте Йозичем.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Святым Престолом.

Состоялся обмен мнениями о международной ситуации, в том числе в контексте предпринимаемых усилий по урегулированию региональных конфликтов.

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