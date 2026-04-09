О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Директором по инвестициям Оманского инвестиционного агентства09 апреля 2026 г.
9 апреля 2026 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков встретился с Директором по инвестициям Оманского инвестиционного агентства Ибрагимом аль-Эйсри.
М.Рыженков поблагодарил оманскую сторону за высокий уровень организации первого заседания Совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям между Правительством Республики Беларусь и Правительством Султаната Оман, которое состоялось 1 – 2 апреля 2026 г. в г.Маскате.
Собеседники констатировали, что практическая реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита белорусской делегации в Оман, уже начата.
Особое внимание уделено вопросу развития двусторонних проектов, в частности в сферах промышленности и продовольственной безопасности, которые являются первым этапом создания хаба белорусских товаров в Омане.
