О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Вице-Президентом Экваториальной Гвинеи

15 ноября 2023 г. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в Малабо встретился с Вице-Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мангу.

В ходе беседы обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные кооперационные проекты.

Основное внимание уделено согласованию повестки дня предстоящего в ближайшее время визита Вице-Президента Экваториальной Гвинеи в Беларусь.

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