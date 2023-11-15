О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Вице-Президентом Экваториальной Гвинеи15 ноября 2023 г.
15 ноября 2023 г. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в Малабо встретился с Вице-Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мангу.
В ходе беседы обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные кооперационные проекты.
Основное внимание уделено согласованию повестки дня предстоящего в ближайшее время визита Вице-Президента Экваториальной Гвинеи в Беларусь.
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
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