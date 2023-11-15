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О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Вице-Президентом Экваториальной Гвинеи

15 ноября 2023 г.

 

15 ноября 2023 г. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в Малабо встретился с Вице-Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мангу. 

В ходе беседы обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные кооперационные проекты. 

Основное внимание уделено согласованию повестки дня предстоящего в ближайшее время визита Вице-Президента Экваториальной Гвинеи в Беларусь.

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