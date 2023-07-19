Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию19 июля 2023 г.
17-18 июля 2023 г. в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич принял участие в министерском сегменте Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию Экономического и Социального Совета ООН.
Мероприятие собрало значительное личное участие иностранных делегаций из более чем 160 государств, более 90 стран были представлены на уровне Министров и заместителей Министров.
Заместитель главы внешнеполитического ведомства Беларуси выступил в ходе общей дискуссии с национальным заявлением. Ю.Амбразевич подчеркнул, что главным условием для устойчивого развития является устойчивый мир, а в случае его отсутствия никакие меры не приведут к достижению ЦУР.
Заместитель Министра заявил, что мир также должен стать свободным от односторонних принудительных мер, и призвал целенаправленно осудить запрет Литвы, США, Европейского союза на транзит калийных удобрений из Беларуси в адрес развивающихся стран Африки, Латинской Америки и Азии.
Ю.Амбразевич заявил о необходимости обеспечить на практике право каждой страны на доступ к продовольствию, удобрениям, к энергоносителям, к иным ресурсам, включая технологии по приемлемой разумной цене, что позволит значительно сократить технологический и экономический разрыв в развитии между «золотым миллиардом» и остальным миром и позволит предотвратить множество будущих конфликтов.
Заместитель Министра информировал о прогрессе Беларуси в области достижения Целей устойчивого развития, что в условиях беспрецедентного внешнего давления стало возможным благодаря инвестированию ресурсов в развитие региональной экономической интеграции и ставке на партнерские двусторонние отношения с государствами-единомышленниками на Востоке и Юге.
В рамках общей дискуссии Ю.Амбразевич также выступил с заявлением от имени 26 государств-членов Группы друзей семьи, отметив необходимость укрепления ориентированных на семью стратегий и программ в рамках комплексного и всеобъемлющего подхода к устойчивому развитию.
Справочно: Группа друзей семьи была учреждена в Нью-Йорке в 2015 году по инициативе Беларуси, Катара и Египта, объединив 25 государств-членов ООН. В 2023 г. к Группе друзей семьи присоединилась Шри-Ланка. Государства-участники Группы друзей отстаивают в ООН ключевое значение института естественной семьи для устойчивого социального и экономического развития человеческого общества.
В контексте подготовки к тридцатой годовщине Международного года семьи, которая будет отмечаться в 2024 году, государства-участники Группы призвали учреждения системы ООН активизировать исследовательскую и информационно-просветительскую деятельность по вопросам семьи в целях разработки и осуществления программ в области развития, учитывающих интересы семьи как социального института.
Заместитель Министра открыл тематическое мероприятие, организованное Беларусью, Россией и Евразийской экономической комиссией «Региональный потенциал для ЦУР: партнерство во имя целей». Ю.Амбразевич подчеркнул роль интеграционных объединений в решении задачи устойчивого экономического роста и обеспечении устойчивого развития на всех уровнях. Отметил значительный потенциал в развитии межрегионального сотрудничества, основанного на принципах равноправия и соблюдении норм международных договоров, и призвал к «интеграции интеграций». Обратил внимание на опыт участия Беларуси в Евразийском экономическом союзе, членство в котором стало одним из главных факторов, позволивших достойно противостоять односторонним принудительным мерам, введенным в отношении белорусского государства со стороны западных стран.
Ю.Амбразевич провел брифинг по тематике влияния санкций на поставки белорусских калийных удобрений на мировые рынки в контексте глобальной продовольственной безопасности. В мероприятии приняли участие представители государств-членов ООН Африки, Азии и Латинской Америки, традиционно выступающие импортерами калийных удобрений.
В ходе выступления подчеркнуто, что незаконный запрет странами Евросоюза и, конкретно, Литвой на транзит белорусских удобрений имеет прямые негативные последствия для миллионов людей во всем мире, лишая их доступа к удобрениям по разумной приемлемой цене.
Приведены доклады и статистика авторитетных международных организаций (ООН, ФАО, ВТО, Всемирный банк, Международная ассоциация производителей удобрений) в подтверждение выводов о том, что сложившийся дефицит калийных удобрений на мировых рынках будет и далее приводить к сокращению их использования, снижению урожайности и, как следствие, росту цен на продовольствие.
Опираясь на проявленную международную солидарность, Беларусь продолжит добиваться снятия ограничений на торговлю белорусским калием в партнерстве с иностранными государствами-единомышленниками.
Заместитель Министра принял участие в тематическом мероприятии ЮНИДО по достижению ЦУР 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура) в странах со средним уровнем доходов, в ходе которого состоялся обмен мнениями о возможных мерах и рекомендациях для ускорения индустриального устойчивого развития ССД.
Заместитель внешнеполитического ведомства Беларуси также принял участие во встрече с руководством экономических комиссий ООН из всех регионов мира.
Подчеркнул уникальный объединительный мандат Европейской экономической комиссии ООН и других региональных комиссий и отметил необходимость их взаимодействия. Беларусь, будучи европейской страной, все более интегрируется в евразийские процессы и в этой связи в 2022 году начала активно сотрудничать с ЭСКАТО, где получила статус наблюдателя. Ю.Амбразевич призвал сохранить регулярный формат сотрудничества экспертов по всем направлениям экспертизы ЕЭК ООН, отметив, что технический уровень профессионального и деполитизированного взаимопонимания является предпосылкой готовности всего региона к быстрому восстановлению сотрудничества после установления прочного мира и новой системы европейской безопасности.
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
Конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом» 2023 г.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
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