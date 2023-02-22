О заседании коллегии МИД по рассмотрению итогов работы органов дипломатической службы за 2022 год

О заседании коллегии МИД по рассмотрению итогов работы органов дипломатической службы за 2022 год22 февраля 2023 г.
22 февраля 2023 г. состоялось расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел, в ходе которого рассмотрены итоги работы внешнеполитического ведомства в 2022 году.
В работе коллегии приняли участие Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, руководство и представители Администрации Президента и Совета Министров Республики Беларусь, руководители ряда республиканских органов государственного управления и государственных организаций.
В своем докладе Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник подвел итоги работы дипломатической службы в 2022 году с акцентом на результатах выполнения поставленных Главой государства задач на внешнеполитическом и внешнеэкономическом треках. Проанализированы ключевые проблемные аспекты, обозначены возможные пути и инструменты их решения.
С.Алейник подчеркнул, что прошедший год стал переломным не только для Беларуси, но и для всего евразийского региона и мира в целом. Глава белорусского внешнеполитического ведомства подробно остановился на геополитических тенденциях, военно-политической ситуации и расстановке сил в регионе в контексте национальных интересов Беларуси и роли МИД в их обеспечении.
Краеугольными для белорусской дипломатии были и являются задачи по защите суверенитета, системном противодействии информационному, политическому и экономическому давлению, минимизации ущерба от санкций для населения и экономики Беларуси. «Можно констатировать, что экономический блицкриг против Беларуси провалился. В ответ мы разработали и применяем внушительный контрсанкционный пакет в отношении государств, которые их ввели», – акцентировал Министр.
Предприняты значительные усилия по дальнейшему укреплению отношений с традиционными и стратегическими партнерами Беларуси, среди которых Российская Федерация, Китай, расширению спектра тем и направлений взаимодействия с государствами “дальней дуги”.
На повестке дня сотрудничества со странами СНГ и ЕАЭС – консолидация позиций государств-членов по противодействию санкционному давлению, созданию условий для активизации торгово-экономического взаимодействия, в том числе в двустороннем формате.
Министр еще раз обратил внимание на выработанный белорусской стороной комплексный подход и принятую программу председательства в ОДКБ, призванную внести вклад в повышение эффективности работы Организации.
Важным направлением деятельности МИД остаются интеграционные объединения. Основной акцент на скорейшем оформлении полноформатного членства Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества. В качестве перспективного вектора рассматриваются также шаги по интенсификации взаимодействия с форумом «Россия – Африка» и подключению к формату БРИКС.
О конкретных направлениях работы с учетом специфики рынков и ситуации в различных регионах доложили послы Беларуси в Китае, Бразилии, Пакистане, Турции. На заседании выступили директор ИРУП “Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен” Николай Борисевич; председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.
По итогам заседания Коллегии Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко определены задачи на внешнеэкономическом направлении на 2023 год. В частности, подчеркнута необходимость прибавить по экспорту товаров и услуг на 5,5 процента с акцентом на обеспечении прироста в физических объемах.
Премьер-министр обратил внимание на важность сохранения и укрепления проактивной работы МИД. Среди приоритетных направлений деятельности белорусской дипломатии Р.Головченко особо выделил отношения с Россией, государствами ЕАЭС, поиск и расширение сфер сотрудничества со странами «дальней дуги», ускоренное вступление в ШОС.
На российском треке поручено обеспечить участие в реализации российских федеральных и региональных программ, расширять промышленную кооперацию и создавать совместные производства.
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