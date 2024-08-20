О встрече Посла Беларуси И.Белого с заместителем Министра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика

19 августа 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ЮАР Игорь Белый встретился с заместителем Министра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Мануэлем Жозе Гонсалвешем.

В ходе встречи обсуждено состояние двусторонних отношений, включая график предстоящих контактов на различных уровнях. Особое внимание дипломаты уделили практическому наполнению очередного заседания Совместной Белорусско-Мозамбикской комиссии по сотрудничеству, а также бизнес-мероприятий по линии торгово-промышленных палат двух стран.

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