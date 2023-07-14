О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с заместителем Министра иностранных дел Узбекистана

14 июля 2023 г. в г.Минске в рамках очередных Белорусско-Узбекских межмидовских консультаций прошла встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с заместителем Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобуром Усмановым.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы белорусско-узбекского взаимодействия в политической и экономической сферах, сотрудничество в рамках международных организаций и интеграционных структур.

Стороны отметили высокий уровень белорусско-узбекского диалога и подчеркнули важность участия в мероприятиях, намеченных к проведению в Беларуси и Узбекистане в текущем году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

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