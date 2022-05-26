Выступление Постпреда Беларуси при ЮНЕП П.Взяткина на заседании Комитета постоянных представителей при Программе ООН по окружающей среде (Найроби, 26 мая 2022 г.)

Уважаемый господин Председатель!

Уважаемая госпожа Исполнительный директор ЮНЕП!

Республика Беларусь является ответственным участником международного природоохранного сотрудничества, разделяет повестку дня ЮНЕП и считает важными те вопросы, которые сегодня находятся в фокусе внимания организации. К примеру, загрязнение пластиком и необходимость объединения усилий для борьбы с этим.

Однако, за отдельными глобальными вопросами, имеют место конкретные проблемы в конкретных странах и регионах, которые относятся к мандату ЮНЕП и также требуют усилий, внимания и конкретных решений.

К одной их таких проблем относится строительство Польшей 5-ти метрового забора протяженностью 200 км на польско-белорусской границе, в том числе на территории Беловежской пущи, которая является объектом всемирного наследия «ЮНЕСКО». Такая деятельность является незаконной как с точки зрения европейских и универсальных правовых документов, так и в соответствии с двусторонними соглашениями.

Строительство заграждения является фактором, который сдерживает решение проблем изменения климата, биоразнообразия и загрязнения. Белорусская сторона прогнозирует неизбежность наступления целого ряда негативных последствий для экосистем данных трансграничных объектов.

Это не просто выражение озабоченности и констатация формального нарушения польской стороной природного законодательства. За этим стоят конкретные примеры гибели животных. Приведу несколько из случаев. Зубр, который занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, пытавшийся пройти через колючее заграждение на белорусско-польской границе, умер от истощения.



Другой пример. Лось проломил ограждение при переходе из Польши в Беларусь, однако из-за полученных тяжелых резаных травм через несколько метров животное погибло. Часть польской колючей проволоки типа «концертина» застряла в теле животного. В некоторых районах Гродненской области из-за строительства забора на белорусско-польской границе численность оленей и косуль снизилась на 30%. Это всего несколько примеров, список можно продолжать.

Кроме того, строительство пограничного забора может повлиять на уровень грунтовых вод на территории Беловежской пущи. Результатом может стать гибель определенных видов растений и деревьев, утрата ряда болот, которые служат местом обитания редких видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения.

Причины, по которым Польша реализует проект, надуманны и не имеют под собой оснований.

Исходя из гуманитарных соображений, признавая важную роль, которую играют флора и фауна в сохранении биологического разнообразия и безопасности Европейского региона, Республика Беларусь прилагает максимум усилий, чтобы выполнить взятые на себя международные обязательства.

С октября 2021 г. белорусская сторона вынуждена привлекать внимание профильных международных структур к губительным последствиям для экосистемы действий соседних стран по установке на границе с Беларусью заградительных барьеров и ограничений.

В том числе за содействием в решении данной проблемы Белорусская сторона обращалась к ЮНЕП.

Мы благодарны Исполнительному директору ЮНЕП за конструктивную реакцию на обращение Министра иностранных дел Беларуси и поручения в адрес Регионального отделения ЮНЕП в Европе. Однако прогресса в решении данного вопроса не наблюдается.

Уважаемый господин Председатель! Уважаемая госпожа Исполнительный директор ЮНЕП! Еще раз хочу привлечь внимание к вопросу не столько самого по себе строительства Польшей заграждений на общей границе, но на негативные последствия этих действий для экосистемы и биоразнообразия региона. Рассчитываем на более активное участие ЮНЕП в решении этого вопроса. Этот кейс, хорошая возможность объединить усилия и на практике продемонстрировать реальную заботу об окружающей среде.

Благодарю за внимание.

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