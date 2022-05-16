О закладке Аллеи дружбы Беларуси и Монголии в Улан-Баторе

О закладке Аллеи дружбы Беларуси и Монголии в Улан-Баторе16 мая 2022 г.
14 мая 2022 г. состоялась церемония закладки Аллеи дружбы Беларуси и Монголии в Национальном парке в Улан-Баторе по случаю 30 летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
В церемонии приняли участие Министр развития дорог и транспорта Монголии, сопредседатель Совместной Белорусско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Лувсан Халтар, председатель Монголо-Белорусской парламентской группы при Великом Государственном Хурале Монголии Батцэнгэлийн Энх-Амгалан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Монголии Дмитрий Горелик и сотрудники белорусского диппредставительства, представители МИД и Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, а также Мэрии города Улан-Батора.
Посажено 60 деревьев и кустов, в июне планируются работы по установке деревянной беседки с белорусским орнаментом и укладке тротуарной плитки.
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