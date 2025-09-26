О встрече Посла Беларуси в Узбекистане А.Огородникова с заместителем Министра иностранных дел Узбекистана26 сентября 2025 г.
26 сентября 2025 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Александра Огородникова с заместителем Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобуром Усмановым.
Собеседники обсудили ход выполнения договоренностей по итогам состоявшихся визитов и встреч, отметили результативный визит парламентской делегации Республики Узбекистан в Беларусь 2-3 сентября 2025 г. и проведение в г.Витебске Третьего белорусско-узбекского женского бизнес-форума.
В ходе встречи также были рассмотрены актуальные вопросы белорусско-узбекского сотрудничества, включая развитие политических, торгово-экономических и культурных связей, согласован график предстоящих совместных мероприятий.
