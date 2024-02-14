О вручении верительных грамот Послом Беларуси И.Белым Президенту Ботсваны14 февраля 2024 г.
13 февраля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ЮАР и Республике Ботсвана по совместительству Игорь Белый вручил верительные грамоты Президенту Ботсваны Мокветси Эрику Кибетсве Масиси.
Глава ботсванского государства и Посол Беларуси обсудили создание институциональных механизмов развития отношений между странами, а также активизацию двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Особое внимание уделено экономическим аспектам выстраивания двустороннего сотрудничества.
В частности, реализации в Ботсване при поддержке белорусских предприятий конкретных проектов в области механизации сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, обеспечению продовольственной безопасности страны, а также развитию взаимодействия в сфере образования.
Собеседники подчеркнули, что И.Белый стал первым белорусским дипломатом, аккредитованным в этой африканской стране.
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