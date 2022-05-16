О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Временным поверенным в делах Катара

16 мая 2022 г. состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Временным поверенным в делах Государства Катар в Республике Беларусь Мешаалем аль-Аттыей.

В ходе встречи стороны обсудили основные направления белорусско-катарского взаимодействия в различных сферах, а также обменялись мнениями об обстановке в регионе и путях разрешения ситуации в Украине.

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