Выступление Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова на VII министерской встрече Группы друзей в защиту Устава Организации Объединённых Наций (26 сентября 2025 г., г.Нью-Йорк)

Ваши Превосходительства, уважаемые коллеги и друзья,

Для меня большая честь выразить слова благодарности моему дорогому другу - Ивану Хилю Пинто, Министру иностранных дел Венесуэлы - за организацию этой крайне важной министерской встречи.

Тема нашего заседания чрезвычайно актуальна.

Организация Объединённых Наций, которая родилась с принятием своего Устава, в этом году отмечает 80-летие. Этот юбилей даёт нам основание подвести итоги работы ООН за восемь десятилетий.

Стал ли мир безопаснее и предсказуемее, как это предполагалось? Мы все понимаем: нет!

Глубокое недоверие, отсутствие диалога, страх и угроза применения силы продолжают разрушать международный порядок. Под угрозой оказывается сама Организация. Но обвинять в этом ООН нельзя. Только государства-члены могут и должны сделать ООН сильнее и эффективнее.

У нас есть множество примеров, когда мы, как государства-члены ООН, не достигали ожидаемых результатов из-за недостаточной последовательности наших решений в прошлом.

Например, всего через несколько лет после Второй мировой войны Организация своевременно приняла обоснованные решения о создании арабского и еврейского государств на территории Палестины и их мирном сосуществовании. К сожалению, в то время эти ценные решения не были успешно реализованы. Каков результат? Почти восемьдесят лет мы обсуждаем палестинский вопрос. Но проблема лишь усугубляется. Мы подошли к трагической ситуации, когда палестинцы вынуждены покидать свои дома на родной земле. Эта трагедия может иметь необратимые последствия. Мы не должны молчать. В этой связи Беларусь поддержала решение о возобновлении Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах для двух народов.

Мы едины в своей солидарности с палестинским народом и считаем необходимым, чтобы мировое сообщество поддержало нашу общую принципиальную позицию, направленную на предоставление Палестине статуса полноценного государства-члена ООН. И 80-летие Организации — самое подходящее для этого время.

Другой «звоночек» из прошлого, вызванный не соблюдением принципов, закреплённых в Уставе ООН, касается нашего друга Венесуэлы. Страна сталкивается с реальной угрозой применения силы. Сегодня мы должны объявить всему миру, что вновь выражаем нашу твёрдую солидарность с Венесуэлой и подтверждаем готовность стремиться к искоренению использования методов, противоречащих международному праву и Уставу ООН. В этой связи мы считаем своевременным и важным Специальное Коммюнике по этому вопросу, принятое нашей Группой 8 сентября. Мировое сообщество должно чётко знать позицию нашей Группы.

Применение односторонних принудительных мер (ОПМ) против более чем 40 стран является ещё одним примером нашего провала из-за отсутствия коллективной солидарности и способности действовать единым фронтом против произвольного подхода Запада к глобальному большинству. Это результат однополярного мира, когда Запад, посчитав, что выиграл холодную войну, стал игнорировать Устав ООН и правила Всемирной торговой организации.

Радует, что наша Группа друзей систематически усиливает давление на практику незаконного применения некоторыми странами односторонних принудительных мер против суверенных государств. Наши настойчивые действия привели к провозглашению 4 декабря Международным днём против односторонних принудительных мер, что стало частью глобальных усилий по повышению осведомлённости о негативных последствиях ОПМ, не соответствующих международному праву и Уставу ООН. Мы должны и далее уделять должное внимание этой проблеме, чтобы разрушить продвигаемую западными странами иллюзию о так называемых «умных санкциях», которые якобы не наносят вреда обычным людям.

Мы должны всеми возможными способами поддерживать процесс постепенного перехода к многополярности в международных отношениях, где полюса уравновешивают друг друга, а малые и средние страны ощущают большую защиту международного права. Наша Группа друзей в защиту Устава ООН должна быть на передовой этих процессов.

Благодарю за внимание.

версия для печати