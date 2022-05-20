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Об участии Постоянного представителя Беларуси Л.Бельской в пленарном заседании Конференции по разоружению

20 мая 2022 г.

 

19 мая 2022 г. Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организаций в Женеве Лариса Бельская приняла участие в пленарном заседании Конференции по разоружению. 

В своем выступлении белорусский дипломат заострила внимание на кризисных явлениях в системе международной безопасности. Довела до участников форума подходы руководства Беларуси к проблеме обеспечения всеобщей и неделимой безопасности, в том числе в контексте конфликта на Украине и необходимости его скорейшего урегулирования. 

Призвав сделать все возможное для снижения градуса региональной и глобальной конфронтации, Л.Бельская отметила актуальность белорусской инициативы по запуску широкого международного диалога для преодоления существующих противоречий в сфере безопасности.

Заявив о необходимости адекватного реагирования на новые угрозы и вызовы, белорусский дипломат призвала активизировать деятельность Конференции для выработки рекомендаций по недопущению использования достижений науки и техники в разрушительных целях. 

В контексте актуальных задач по укреплению цифровой безопасности и борьбы с киберугрозами Л.Бельская привлекла внимание к белорусской инициативе по созданию пояса «цифрового добрососедства».

Ранее в этот же день Л.Бельская вручила документы об аккредитации Председателю Конференции по разоружению, Постоянному представителю Кубы в Женеве Хуану Антонио Кинтанилья Роману.

Постпред Беларуси обсудила с Председателем Конференции перспективы работы этого форума, белорусские инициативы в области разоружения и международной безопасности.

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