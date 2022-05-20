Об участии Постоянного представителя Беларуси Л.Бельской в пленарном заседании Конференции по разоружению20 мая 2022 г.
19 мая 2022 г. Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организаций в Женеве Лариса Бельская приняла участие в пленарном заседании Конференции по разоружению.
В своем выступлении белорусский дипломат заострила внимание на кризисных явлениях в системе международной безопасности. Довела до участников форума подходы руководства Беларуси к проблеме обеспечения всеобщей и неделимой безопасности, в том числе в контексте конфликта на Украине и необходимости его скорейшего урегулирования.
Призвав сделать все возможное для снижения градуса региональной и глобальной конфронтации, Л.Бельская отметила актуальность белорусской инициативы по запуску широкого международного диалога для преодоления существующих противоречий в сфере безопасности.
Заявив о необходимости адекватного реагирования на новые угрозы и вызовы, белорусский дипломат призвала активизировать деятельность Конференции для выработки рекомендаций по недопущению использования достижений науки и техники в разрушительных целях.
В контексте актуальных задач по укреплению цифровой безопасности и борьбы с киберугрозами Л.Бельская привлекла внимание к белорусской инициативе по созданию пояса «цифрового добрососедства».
Ранее в этот же день Л.Бельская вручила документы об аккредитации Председателю Конференции по разоружению, Постоянному представителю Кубы в Женеве Хуану Антонио Кинтанилья Роману.
Постпред Беларуси обсудила с Председателем Конференции перспективы работы этого форума, белорусские инициативы в области разоружения и международной безопасности.
77 лет Победы // Victory Day. 77th Anniversary (2022)
«Хочу быть дипломатом»: итоги конкурса (28 марта 2022 г.)
Интервью Министра В.Макея китайскому телеканалу CGTN // FM Vladimir Makei gives an interview to CGTN
Выступление В.Макея на совещании высокого уровня по борьбе с торговлей людьми (ноябрь 2021 г., г.Нью-Йорк)
Беларусь и ЮНЕСКО / Belarus in UNESCO
Безвизовый режим в Беларуси
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2021www.tibo.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by