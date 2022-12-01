О визите в Посольство Беларуси Министра иностранных дел России

О визите в Посольство Беларуси Министра иностранных дел России01 декабря 2022 г.
30 ноября 2022 г. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Посольство Беларуси в России и оставил запись в книге соболезнований, открытой в связи с безвременной кончиной Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея.
В комментарии для СМИ С.Лавров назвал В.Макея «выдающимся дипломатом, государственным деятелем, настоящим патриотом своей страны, своей Родины, большим, искренним другом России».
«Безусловно, то, что мы будем продолжать делать по укреплению Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, мы будем делать теперь еще и с удвоенной энергией в память о нашем друге, который очень хотел добиваться конкретных результатов на всех этих направлениях», – заявил Глава МИД России журналистам.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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