О визите в Посольство Беларуси Министра иностранных дел России

30 ноября 2022 г. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Посольство Беларуси в России и оставил запись в книге соболезнований, открытой в связи с безвременной кончиной Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея.

В комментарии для СМИ С.Лавров назвал В.Макея «выдающимся дипломатом, государственным деятелем, настоящим патриотом своей страны, своей Родины, большим, искренним другом России».

«Безусловно, то, что мы будем продолжать делать по укреплению Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, мы будем делать теперь еще и с удвоенной энергией в память о нашем друге, который очень хотел добиваться конкретных результатов на всех этих направлениях», – заявил Глава МИД России журналистам.

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