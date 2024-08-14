О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Лукашевича с Послом Ирана

14 августа 2024 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Алирезой Санеи.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития белорусско-иранских отношений в различных сферах, реализацию договоренностей, достигнутых руководителями Беларуси и Ирана, а также ближайшие планы по проведению двусторонних встреч и мероприятий.

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