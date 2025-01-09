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О визите Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в Мьянму 

09 января 2025 г.

 

9 января 2025 г. в рамках официального визита в Республику Союз Мьянма прошли переговоры Министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с Заместителем Премьер-министра, Союзным министром иностранных дел Мьянмы Тан Све.

Стороны констатировали схожие позиции по ряду международных вопросов, обсудили текущее состояние двусторонних отношений, определили направления сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также наметили график контактов на текущий год.

Министры договорились сосредоточить усилия на завершении работы над имеющимися проектами двусторонних документов и продолжить развитие двусторонней договорно-правовой базы. 

Торгово-экономическому сотрудничеству была посвящена встреча с Председателем Мьянманской экономической корпорации Ньё Со, Министром инвестиций и внешнеэкономических отношений Кан Зо и Министром торговли Тун Оном.

В целях закрепления позитивной динамики роста взаимной торговли Максим Рыженков предложил активизировать деятельность Совместного Белорусско-Мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.

Дополнительно обсуждены темы согласования и реализации двусторонних проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Парафирован Меморандум о намерениях в отношении совместных действий по развитию белорусско-мьянманского сотрудничества. 

Итоги первого дня визита белорусской делегации подвел Председатель Государственного административного совета, Премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн в ходе встречи с главой МИД Беларуси. Руководитель Мьянмы приветствовал визит, подтвердил нацеленность на всестороннее сотрудничество с Республикой Беларусь. Серьезное внимание в ходе общения было уделено вопросам взаимной торговли, диверсификации поставок, кооперационным связям, образованию, науке и средствам массовой информации.

Представители министерств и предприятий, прибывших в Мьянму в составе белорусской делегации в течение 9 января 2025 г. провели ряд встреч с мьянманскими коллегами и партнерами в городах Нейпьидо и Янгон.
 

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