Об участии Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника в заседании СМИД СНГ12 апреля 2024 г.
12 апреля 2024 г. в г.Минске состоялось заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по насущным вопросам международной проблематики и углубления сотрудничества в рамках СНГ. Обсудили актуальную ситуацию на пространстве Содружества и по периметру границ.
По предложению главы внешнеполитического ведомства Беларуси участники заседания почтили минутой молчания память жертв бесчеловечного теракта в Подмосковье.
В своем выступлении С.Алейник подчеркнул необходимость укрепления многостороннего взаимодействия государств – участников Содружества. Министр отметил особую важность конструктивного диалога в рамках СНГ в условиях текущего глубокого кризиса международных отношений, разрушения архитектуры глобальной и региональной безопасности.
С.Алейник призвал коллег сделать акцент на взаимодействии в сферах безопасности и экономики в целях обеспечения устойчивого развития и благосостояния народам СНГ.
По итогам заседания подписан ряд документов, направленных на углубление сотрудничества на пространстве СНГ во внешнеполитической и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам заседания приняты совместные заявления об обеспечении безопасных условий профессиональной деятельности журналистов и недопущении ущемления их прав, а также в связи с 30-летием предоставления СНГ статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.
На заседании СМИД были утверждены положения о базовых организациях государств – участников СНГ в областях исследования проблем обеспечения военной безопасности, университетского спорта, подготовки кадров для судебных систем.
Очередное заседание СМИД СНГ состоится 7 октября 2024 г. в г.Москве.
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