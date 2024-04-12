Об участии Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника в заседании СМИД СНГ

12 апреля 2024 г. в г.Минске состоялось заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по насущным вопросам международной проблематики и углубления сотрудничества в рамках СНГ. Обсудили актуальную ситуацию на пространстве Содружества и по периметру границ.

По предложению главы внешнеполитического ведомства Беларуси участники заседания почтили минутой молчания память жертв бесчеловечного теракта в Подмосковье.

В своем выступлении С.Алейник подчеркнул необходимость укрепления многостороннего взаимодействия государств – участников Содружества. Министр отметил особую важность конструктивного диалога в рамках СНГ в условиях текущего глубокого кризиса международных отношений, разрушения архитектуры глобальной и региональной безопасности.

С.Алейник призвал коллег сделать акцент на взаимодействии в сферах безопасности и экономики в целях обеспечения устойчивого развития и благосостояния народам СНГ.

По итогам заседания подписан ряд документов, направленных на углубление сотрудничества на пространстве СНГ во внешнеполитической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам заседания приняты совместные заявления об обеспечении безопасных условий профессиональной деятельности журналистов и недопущении ущемления их прав, а также в связи с 30-летием предоставления СНГ статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

На заседании СМИД были утверждены положения о базовых организациях государств – участников СНГ в областях исследования проблем обеспечения военной безопасности, университетского спорта, подготовки кадров для судебных систем.

Очередное заседание СМИД СНГ состоится 7 октября 2024 г. в г.Москве.

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