О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Мальтийского Ордена29 сентября 2022 г.
29 сентября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Денисом Мулхауптом по случаю вручения им копий верительных грамот.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и активизации сотрудничества в гуманитарной сфере.
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
Член паралимпийской команды Беларуси выступила на сессии Конференции ООН о правах инвалидов (июнь 2022 г.)
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