О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Мальтийского Ордена



29 сентября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Денисом Мулхауптом по случаю вручения им копий верительных грамот.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и активизации сотрудничества в гуманитарной сфере.

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