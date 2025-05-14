О встрече Посла Беларуси В.Борчука с заместителем Министра сельского хозяйства Кубы



12 мая 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба Виталий Борчук встретился с заместителем Министра сельского хозяйства Республики Куба Тельселем Абделем Гонсалесом.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы и перспективные направления развития взаимодействия в области сельского хозяйства.

Особое внимание уделили экспорту на Кубу и последующему обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники.

Рассмотрели также возможности организации на взаимовыгодных условиях поставок белорусских продуктов питания и сырья в Кубу, а также кубинской продукции в Беларусь.

Подтвердили взаимный интерес в расширении торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в рамках программ обеспечения продовольственной безопасности Кубы.

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