Размер шрифта:

О приглашении в МИД Поверенного в делах Евросоюза в Беларуси

12 августа 2024 г.

 

12 августа 2024 г. в МИД был приглашен Поверенный в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стен Нёрлов.

В связи с нарушением воздушного пространства Беларуси 9 августа 2024 г. украинскими БПЛА до европейского дипломата доведена позиция белорусской стороны по этому вопросу. Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников.

Акцентировано, что подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его серьезным расширением, в т.ч. на страны ЕС.

Беларусь, которая неизменно выступает за мирное урегулирование кризиса путем переговоров, призывает Евросоюз принять все возможные меры своего влияния на украинское руководство с целью предотвращения подобных действий в последующем.
 

версия для печати

Видео МИД

Архив

Выступление заместителя Министра Ю.Амбразевича на сессии Совета ООН по правам человека (27 февраля 2024 г.)

2023 год в истории белорусской дипломатии

Интервью С.Алейника телеканалу «СТВ» по итогам визита в Уганду

Международная конференция по Евразийской безопасности

Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)

Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь

www.center.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by