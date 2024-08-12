О приглашении в МИД Поверенного в делах Евросоюза в Беларуси

12 августа 2024 г. в МИД был приглашен Поверенный в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стен Нёрлов.

В связи с нарушением воздушного пространства Беларуси 9 августа 2024 г. украинскими БПЛА до европейского дипломата доведена позиция белорусской стороны по этому вопросу. Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников.

Акцентировано, что подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его серьезным расширением, в т.ч. на страны ЕС.

Беларусь, которая неизменно выступает за мирное урегулирование кризиса путем переговоров, призывает Евросоюз принять все возможные меры своего влияния на украинское руководство с целью предотвращения подобных действий в последующем.



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